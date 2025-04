Homem é preso por descumprir medida protetiva e tem armas apreendidas em casa e fazenda em Coxim

Um homem de 49 anos foi preso nesta terça-feira (15) em Coxim, após descumprir medidas protetivas de urgência relacionadas a um caso de violência doméstica e familiar.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município e resultou na apreensão de armas e munições em dois endereços, um na área urbana e outro em uma fazenda a cerca de 80 quilômetros da cidade.

Na casa, onde a busca foi acompanhada por uma mulher identificada como proprietária do imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre .357 carregado, 80 munições intactas e um coldre de couro.

Já na propriedade rural, a equipe localizou um revólver calibre .22 também municiado, quatro munições intactas, dez cápsulas deflagradas, uma espingarda calibre .22 e um coldre de náilon preto. A vistoria foi acompanhada por um funcionário da fazenda.

O investigado, foi preso e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a defesa, ele possui registro como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), e a documentação das armas será apresentada. No entanto, até o momento, o registro de uma das armas ainda não foi apresentado.

As armas apreendidas serão incluídas no inquérito policial que segue em andamento. O caso levanta atenção para situações em que autores de violência doméstica mantêm armamento em casa, mesmo com medidas judiciais em vigor.

*Com informações da PCMS