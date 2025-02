Homem é preso por descumprir medidas protetivas e ameaçar ex em Fátima do Sul

Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (25) em Fátima do Sul por descumprir medidas protetivas e reincidir em atos de violência doméstica contra sua ex-companheira. A detenção foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia do município, após pedido da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

A vítima denunciou que, no último dia 18, o agressor invadiu sua casa, arrombou a porta dos fundos e a ameaçou com uma chave inglesa. Segundo relato, ele teria dito: “Vou beber seu sangue, você não merece uma bala”, e ameaçou matá-la na frente do filho. Durante o ataque, ela também foi agredida com um tapa no rosto e fugiu com os filhos para a casa de uma amiga.

A Justiça concedeu medidas protetivas determinando que o agressor se mantivesse a pelo menos 200 metros de distância da vítima e não entrasse em contato. No entanto, no dia seguinte à intimação, ele voltou a ameaçá-la por mensagens, descumprindo a decisão judicial.

Diante da reincidência, a DAM solicitou a prisão preventiva do homem, deferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Fátima do Sul. O suspeito já possui histórico de violência doméstica contra outras ex-companheiras, conforme registros anteriores.

O acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS