Homem é preso por pornografia infantil durante operação nacional em Corumbá

Um homem de 50 anos foi preso nesta terça-feira (6), no bairro Guarani, em Corumbá (MS), por divulgar cenas de sexo e pornografia na internet. O caso de homem preso por divulgar pornografia infantil demonstra a gravidade dessas ações. A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão definitivo, no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça.

De acordo com a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), o mandado já havia transitado em julgado, ou seja, não cabia mais recurso à sentença condenatória. A ação que resultou no homem preso por divulgar pornografia infantil foi cumprida por agentes da DEPCA durante a manhã.

Operação nacional mira crimes sexuais contra crianças e adolescentes

A operação contra a divulgação de pornografia infantil faz parte de um esforço concentrado de enfrentamento à exploração sexual infantil, com operações simultâneas em diversos estados.

No Mato Grosso do Sul, as diligências estão sob responsabilidade da Polícia Civil, que conduz investigações e atua na repressão de crimes sexuais contra menores. Em casos como esses, em que um homem é preso por divulgar pornografia infantil, a ação policial é essencial para a justiça.

Foi informado pela corporação que novas ações devem ser realizadas ao longo do mês de maio, incluindo monitoramento digital, cumprimento de ordens judiciais e reforço em atividades preventivas.

A operação busca assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece a proteção integral de crianças e adolescentes como prioridade absoluta do Estado.