Polícia prende homem envolvido com facção criminosa de fora do Estado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, prendeu, nesta terça-feira (3), um homem acusado de integrar uma facção criminosa de fora do estado. A investigação da facção criminosa já vinha ocorrendo há algum tempo.

A prisão ocorreu durante a Operação Titan, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, ameaças contra autoridades públicas e outros crimes que teriam sido feitas facção criminosa que foi alvo da operação.

Detalhes da Operação Titan

A operação foi coordenada pela Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 1) e da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD). A operação aconteceu simultaneamente em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraná, devido à extensão nacional da facção criminosa.

Em Ribas do Rio Pardo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Além disso, um homem foi preso, apontado como responsável por ameaças a agentes da segurança pública e da Justiça, atendendo aos interesses de uma facção criminosa.