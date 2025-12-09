Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

polícia

Homem é preso por estuprar enteada de 12 anos em Corumbá

Crimes aconteceram há quatro anos e homem foi condenado a 20 anos por estupro de vulnerável

Ana Lorena Franco

oragido foi capturado pela Polícia Civil na região do Porto Geral - Reproduação/PCMS
oragido foi capturado pela Polícia Civil na região do Porto Geral - Reproduação/PCMS

A Polícia Civil de Corumbá prendeu M.R.G.S., de 35 anos, na manhã desta terça-feira (09), na região do Porto Geral, dando cumprimento a um mandado de prisão definitiva. O homem cumpriu pena por estupro de vulnerável, delito cometido contra a enteada em 2021.

Os registros policiais indicam que os crimes aconteceram em agosto de 2021. O condenado, que mantinha uma relação de convivência e autoridade familiar, praticou atos libidinosos contra a vítima, uma adolescente de 12 anos na época, em mais de uma ocasião.

A Justiça aplicou o aumento de pena previsto em lei para casos onde o agressor é ascendente, padrasto, tutor ou exerce qualquer forma de autoridade sobre a vítima. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável já transitou em julgado.

O trabalho de investigação policial envolveu levantamento de informações e monitoramento de endereços e locais onde o foragido poderia circular. As equipes policiais localizaram M.R.G.S. em um ponto da região portuária de Corumbá e a prisão ocorreu sem resistência do indivíduo.

Após a formalização dos procedimentos na delegacia, o condenado seguiu para o sistema penitenciário local, onde começará a cumprir a sua pena definitiva.

A ação conjunta da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá resultou na localização e captura do foragido. O mandado expedido pela 2ª Vara Criminal da cidade determina o cumprimento de uma pena de 20 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

*Com informações da PCMS

