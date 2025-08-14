Homem é preso por estupro de vulnerável contra enteada de 9 anos

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) de Campo Grande cumpriu na quinta-feira (14) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 47 anos, investigado pela prática de estupro de vulnerável contra sua enteada, de 9 anos. O suspeito, que era gerente de uma empresa de energia solar, foi localizado e preso no bairro Moreninhas III.

A investigação teve início após depoimento especial da vítima, que revelou que os abusos eram praticados sistematicamente pelo padrasto desde que ela tinha 7 anos.

A vítima, inicialmente, contava os abusos apenas ao irmão, que comunicou os fatos à mãe. Ao ser confrontado, o suspeito fugiu, não deixando pistas sobre seu paradeiro. Após diligências realizadas pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, ele foi localizado e preso no Bairro Moreninhas III, em Campo Grande. Durante o interrogatório, optou por permanecer em silêncio.

O homem já tinha histórico criminal de violência sexual e doméstica e, em março deste ano, ele foi preso em flagrante por importunação sexual contra outra mulher e possui registros de violência doméstica contra ex-companheira, incluindo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

*Com informações da PCMS