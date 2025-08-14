Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso por estupro de vulnerável contra enteada de 9 anos

Investigado já tinha histórico de violência sexual e importunação sexual

Ana Lorena Franco

Ao ser confrontado pela mãe da criança, o suspeito fugiu - Reprodução/PCMS
Ao ser confrontado pela mãe da criança, o suspeito fugiu - Reprodução/PCMS

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) de Campo Grande cumpriu na quinta-feira (14) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 47 anos, investigado pela prática de estupro de vulnerável contra sua enteada, de 9 anos. O suspeito, que era gerente de uma empresa de energia solar, foi localizado e preso no bairro Moreninhas III.

A investigação teve início após depoimento especial da vítima, que revelou que os abusos eram praticados sistematicamente pelo padrasto desde que ela tinha 7 anos.

A vítima, inicialmente, contava os abusos apenas ao irmão, que comunicou os fatos à mãe. Ao ser confrontado, o suspeito fugiu, não deixando pistas sobre seu paradeiro. Após diligências realizadas pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, ele foi localizado e preso no Bairro Moreninhas III, em Campo Grande. Durante o interrogatório, optou por permanecer em silêncio.

O homem já tinha histórico criminal de violência sexual e doméstica e, em março deste ano, ele foi preso em flagrante por importunação sexual contra outra mulher e possui registros de violência doméstica contra ex-companheira, incluindo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos