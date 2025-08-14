Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso por furto de triciclo adaptado no Aero Rancho

Suspeito de 45 anos teria levado também ferramentas e cartões bancários

Fernando de Carvalho

Além de triciclo, suspeito furtou ferramentas e cartões bancários - Foto: Divulgação/PCMS
Além de triciclo, suspeito furtou ferramentas e cartões bancários - Foto: Divulgação/PCMS

Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (13) suspeito de furtar um triciclo elétrico adaptado para pessoa com deficiência (PCD) no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, o crime também envolveu o furto de ferramentas e cartões bancários. Todos os objetos foram recuperados.

Abordagem durante patrulhamento

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) faziam patrulhamento nos bairros Vila Nhá Nhá e Guanandi quando localizaram o suspeito, já conhecido por crimes patrimoniais na região. Com ele, foram encontrados cartões bancários pertencentes a outra pessoa.

Ao ser questionado, o homem confessou ter cometido o furto horas antes, aproveitando-se de que o portão da residência da vítima estava apenas encostado devido à dificuldade de locomoção dela.

Recuperação dos objetos

O suspeito indicou o local onde havia escondido o triciclo — um córrego próximo à Avenida Vereador Thyrson de Almeida —, de onde o veículo foi recuperado. Na casa dele, nas proximidades do Parque Ayrton Senna, os policiais encontraram outras ferramentas levadas da vítima.

Segundo a DERF, o homem possui um extenso histórico de crimes patrimoniais. A delegacia solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

*Com informações da PCMS

