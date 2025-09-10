Homem é preso por invadir casa de idosa e furtar bens avaliados em R$ 65,5 mil

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (9) após invadir a casa de uma idosa de 65 anos no centro de Naviraí e furtar joias, relógios, correntes, perfumes, óculos, bijuterias e uma sacola de viagem avaliados em cerca de R$ 65,5 mil.

O crime ocorreu por volta das 4h30, quando ele arrombou uma janela de blindex da cozinha para ter acesso aos cômodos da residência e revirou diversos pertences da vítima.

O autor havia deixado o sistema prisional apenas um dia antes, onde cumpria pena por crimes patrimoniais, e estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. Após o registro da ocorrência, a polícia identificou o suspeito e o localizou por volta das 14h, quando ele confessou o furto e entregou parte dos bens subtraídos. O restante dos objetos ainda não foi recuperado.

Durante a abordagem, a polícia também apreendeu duas porções de crack, totalizando 4,6 gramas, que o homem afirmou serem para consumo pessoal. Ele possui histórico de reincidência, com duas condenações definitivas por furto qualificado, o que motivou a solicitação da autoridade policial à Justiça para converter a prisão em flagrante em preventiva, diante do risco de reiteração criminosa.

A perícia técnica realizou os levantamentos no local do crime, incluindo análise de sinais e vestígios, enquanto as imagens das câmeras de segurança passarão por exame pericial para complementar a investigação.

*Com informações da PCMS