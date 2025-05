Homem é preso por manter pássaros em cativeiro em Chapadão do Sul

A Polícia Civil realizou, na manhã desta segunda-feira (12), o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Chapadão do Sul, onde as equipes se depararam com um crime ambiental.

Diversos pássaros, aparentemente da espécie canário, eram mantidos em cativeiro em gaiolas, no quintal do local e em área comum com a casa ao lado. Os pássaros estavam em condições inadequadas e apresentavam sinais de estresse e agitação.

Dentro da casa, também foram encontradas uma armadilha usada para captura de aves silvestres e outras gaiolas com pássaros presos.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada, e os animais foram apreendidos e encaminhados à unidade policial, assim como o homem responsável pelos crimes, que foi conduzido à Delegacia de Polícia.