Homem é preso por masturbação e importunação sexual contra jovem em Bataguassu

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira em Bataguassu um homem de 53 anos suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 19 anos no centro da cidade por volta das 8h13. A vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) logo após a abordagem e relatou que o autor a constrangeu dentro de um carro vermelho e ainda passou a segui-la, o que aumentou o medo da jovem.

A partir do registro, equipes da DAM e do Setor de Investigação Geral da 1ª Delegacia iniciaram uma operação imediata. Uma equipe acolheu a vítima enquanto outra analisou imagens de câmeras de segurança e partiu para o patrulhamento com a descrição detalhada do veículo e do suspeito.

As imagens permitiram identificar o carro em circulação. As equipes se deslocaram ao ponto exato indicado pelas câmeras e localizaram o suspeito. Os policiais confirmaram que ele correspondia às características físicas e à descrição da vítima, assim como o automóvel.

Após a abordagem, os investigadores reuniram elementos que reforçaram a autoria e encaminharam o homem à delegacia. Ele responderá por importunação sexual e permanece à disposição da Justiça.

A operação destacou o trabalho coordenado da Delegacia da Mulher, responsável pelo atendimento especializado, e do SIG, que utilizou tecnologia e ação rápida para localizar o autor ainda na manhã do crime.