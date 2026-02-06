Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CRIME AMBIENTAL

Homem é preso por maus-tratos a cães no Aero Rancho

Polícia encontrou animais debilitados e ambiente insalubre em residência

Karina Anunciato

Perícia apontou indícios de crime Foto: Ilustrativa/ Petlove
Perícia apontou indícios de crime Foto: Ilustrativa/ Petlove

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a animais na manhã de quinta-feira (5), em uma residência localizada na Rua Rodrigo Lefévre, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil e da Polícia Científica, após denúncia anônima.

De acordo com o registro policial, a equipe foi acionada após a informação de que cães estariam abandonados no quintal do imóvel, sem água e alimento. No local, os policiais encontraram dois cães em estado de debilidade, mantidos em ambiente externo com grande acúmulo de entulho, sujeira e forte odor de fezes e urina.

Durante a vistoria inicial, foi constatado que os animais apresentavam magreza acentuada, lesões na pele, problemas oculares e sinais de falta de cuidados veterinários. Não havia água nem ração disponíveis no momento da chegada da equipe.

Constatação de Maus-tratos e Ações Legais

A Polícia Científica, por meio de uma perita médico-veterinária, realizou análise técnica e apontou fortes indícios de maus-tratos, classificando como inadequadas as condições de saúde, nutrição e conforto dos animais. Diante da constatação, foram coletados vestígios para a apuração do crime.

O responsável pelos cães chegou ao local durante a ocorrência e negou a prática de maus-tratos. No entanto, ele resistiu à ação policial, recusando-se inicialmente a entregar os animais e a permitir o acesso ao interior da residência. Diante da resistência, foi necessário o uso de algemas, e o homem foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol).

Após os procedimentos, os cães foram recolhidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para avaliação e cuidados. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT).

Pela legislação vigente, a prática de maus-tratos contra cães e gatos pode resultar em pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda dos animais.

