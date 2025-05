Homem é preso por maus-tratos contra cachorro em Santa Rita do Pardo

Na manhã desta segunda-feira (26), um homem foi preso em flagrante em Santa Rita do Pardo após denúncias de maus-tratos contra um cachorro. A prisão ocorreu quando uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência do suspeito, após relatos de vizinhos sobre a situação de abandono do animal.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um cão de porte médio/grande com sinais evidentes de sofrimento. O animal, de cor caramelo, estava visivelmente desnutrido, infestados por carrapatos e com lesões nos olhos, cujas causas ainda serão investigadas.

O tutor do animal, de 65 anos, afirmou em depoimento que havia se ausentado de 19 a 23 de maio e teria deixado os cuidados do cachorro para vizinhos, mas não soube fornecer a identidade dessas pessoas e apresentou versões contraditórias sobre os fatos.

Prisão e resgaste

Com as evidências de maus-tratos, o homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime. O cão foi resgatado pela SOS4Patas, uma instituição de proteção animal, e está recebendo os cuidados veterinários necessários.

O caso está sendo acompanhado pelas autoridades, que investigarão mais a fundo as circunstâncias do incidente e a responsabilidade do acusado.

Legislação e proteção aos animais

Este caso chama atenção para a importância de leis que protejam os animais contra maus-tratos. No Brasil, a prática de maus-tratos é punida por Lei Federal nº 9.605/98, que prevê penas de cinco meses a um ano de prisão e multa, com possibilidade de aumento caso o animal morra em decorrência da agressão.

*Com informações da Polícia Civil de MS