Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-ficante em Três Lagoas

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 23 anos, por perseguir, ameaçar e agredir sua ex-ficante, de 20 anos, em Três Lagoas, na tarde desta terça-feira (10). A prisão ocorreu a cerca de 20 metros da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), logo após o suspeito bloquear a passagem da vítima no trânsito e tomar a chave de sua motocicleta.

Segundo a Polícia Civil, os dois mantiveram um relacionamento informal de cerca de três meses. Após o término, o homem passou a ter comportamentos possessivos e agressivos, perseguindo a vítima insistentemente. Ela relatou que, além das ameaças constantes, ele chegou a invadir sua residência, filmá-la durante o banho e ameaçar divulgar o vídeo nas redes sociais.

A jovem também denunciou que foi agredida pelo homem – um lutador amador de Muay Thai – com tapas e socos. Segundo a vítima, o agressor afirmava que “não temia a polícia” e que medidas protetivas eram “apenas um papel”.

O homem estava observando a vítima há dias e, ontem, havia flagrado a vítima retornando de viagem acompanhada de um amigo. Com o carro da empresa onde trabalha, o agressor bloqueou o caminho do veículo onde ambos estavam, furou os pneus com uma chave de fenda e bateu nos vidros, exigindo que o amigo da vítima descesse, enquanto o ameaçava de morte. Para fugir da situação, o motorista arrancou o carro por cima do canteiro central e procurou ajuda no 2º Batalhão da Polícia Militar. A ocorrência relacionada a esse episódio foi registrada na Terceira Delegacia de Polícia Civil.

A vítima procurou a Delegacia da Mulher para relatar os fatos e, quando saía da unidade policial com sua motocicleta, foi novamente abordada pelo agressor, que se escondia atrás de uma árvore. Ele foi até a vítima, pegou a chave da moto e disse: “não faz show, não faz show”, tentando intimidá-la.

Entretanto, a vítima estava sendo escoltada por uma viatura descaracterizada da DAM. Uma investigadora de polícia desceu da viatura, deu voz de prisão ao suspeito e o imobilizou no chão, conduzindo-o a delegacia com apoio de outra equipe da delegacia especializada.