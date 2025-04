Homem é preso por posse ilegal de armas após investigação sobre esfaqueamento em Anaurilândia

Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de armas de fogo nesta quarta-feira (10) em Anaurilândia, após uma investigação da Polícia Civil sobre um caso de lesão corporal grave ocorrido na zona rural do município.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que resultaram também na apreensão de duas armas de fogo.

A investigação teve início após um hospital da cidade informar à polícia a entrada de um homem ferido por golpes de faca. Segundo relato da vítima, ele foi atacado por um colega de trabalho durante uma confraternização em um rancho.

Mesmo ferido, conseguiu se defender e foi socorrido por terceiros até a unidade de saúde.

O suspeito da agressão se apresentou voluntariamente à polícia pouco tempo depois, foi atendido em um hospital e prestou esclarecimentos na delegacia. Com o avanço das investigações, surgiram indícios de que ele mantinha armas e munições sem registro legal, o que levou à solicitação dos mandados de busca.

Durante a operação, os policiais localizaram as armas e deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O armamento será submetido à perícia e os resultados serão incluídos no inquérito que apura o esfaqueamento.

O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da agressão, as motivações do crime e a origem do armamento apreendido.

*Com informações da Polícia Civil de MS