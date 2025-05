Homem é preso por roubo milionário de jóias em Ponta Porã

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, em apoio à Polícia Civil de São Paulo, prendeu, na terça-feira (27), o suspeito de roubar uma quantia milionária em joias em Presidente Prudente (SP).

Um comerciante de joias de 73 anos foi até a casa de uma mulher interessada nos acessórios. Ao estacionar e descer do carro, dois homens o abordaram em um carro e roubaram uma bolsa com joias avaliadas em R$ 1 milhão e o celular do idoso. O comerciante reagiu ao assalto e foi agredido com coronhadas.

Conforme as investigações, o crime foi premeditado, com um dos assaltantes tendo proximidade com uma pessoa conhecida da vítima. Após o roubo, os suspeitos fugiram e se esconderam em cidades como Pirapozinho (SP) e Ponta Porã (MS).

A denominada Operação “18k” cumpriu cinco mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

Em Ponta Porã, os policiais prenderam um dos suspeitos, de 29 anos. Além disso, os policiais apreenderam um carro Fiat Pulse com registro de furto em São Paulo e adulterações.

O segundo suspeito, de 39 anos, foi preso em Presidente Prudente enquanto trabalhava como corretor de imóveis.

As prisões dos dois investigados são temporárias e têm validade inicial de 30 dias, com possibilidade de prorrogação.