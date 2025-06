Homem é preso por tráfico de “cogumelos mágicos” na Capital

Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Tiradentes, em Campo Grande. A prisão realizada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (PMMS) ocorreu no sábado (28).

No local funcionava um laboratório clandestino voltado ao cultivo, preparo e comercialização de cogumelos alucinógenos da espécie Psilocybe cubensis, conhecidos popularmente como “cogumelos mágicos”.

A ocorrência teve início quando um motoboy compareceu voluntariamente a uma delegacia com uma encomenda suspeita. Segundo o entregador, ao recolher o pacote no bairro Tiradentes, desconfiou do conteúdo, abriu a embalagem e encontrou duas porções de cogumelos desidratados, além de dois bombons suspeitos.

Cogumelos prontos para distribuição e estrutura completa de produção

Com base nas informações, uma equipe do Batalhão de Choque se dirigiu ao endereço de origem da encomenda. No local, os policiais foram recebidos por uma adolescente de 17 anos, que afirmou estar cuidando da casa a pedido do namorado.

Durante a vistoria, os agentes encontraram uma estrutura completa para o cultivo dos cogumelos alucinógenos: panelas de pressão industriais com potes de cultura de milho, recipientes com culturas em diferentes estágios de desenvolvimento, além de diversos itens utilizados no processamento e preparo dos produtos para venda.

Também foram localizados:

10 porções de cogumelos desidratados prontos para distribuição

3 bombons contendo a substância

13 cápsulas com material triturado

Balanças de precisão

Equipamentos de encapsulamento

Dois potes grandes com cogumelos desidratados

Um computador ligado

Suspeito admitiu comercialização em redes sociais

Durante a ação, o responsável pela residência compareceu espontaneamente ao local e confessou que cultiva, fraciona e vende cogumelos e derivados para todo o território nacional. As vendas, segundo ele, são realizadas pelas redes sociais, como Instagram e WhatsApp.

O homem ainda afirmou que estuda o tema há cerca de seis anos e realiza experimentos voltados à extração da substância DMT (dimetiltriptamina), de alto potencial alucinógeno.

Todo o material foi apreendido, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.