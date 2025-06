Homem é preso por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado prendeu, nesta segunda-feira (16), um homem de 28 anos por tráfico de drogas. Além do cumprimento de um mandado de prisão, os policiais encontraram entorpecentes na residência do suspeito, o que resultou também em sua prisão em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe realizava campana na Rua Duque de Caxias quando o homem foi avistado na calçada de casa. Ao notar a presença dos agentes, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido após alguns metros. Durante a abordagem, o suspeito confessou que havia drogas no interior da residência.

Na busca realizada no local, os policiais apreenderam dez tabletes de maconha, totalizando 166 gramas, além de R$ 600 em cédulas e um aparelho celular. O material estava embalado de forma compatível com a comercialização da droga.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia e deverá cumprir pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, conforme sentença já transitada em julgado. Ele também será apresentado em audiência de custódia, ocasião em que o Judiciário decidirá sobre a manutenção da prisão e outras medidas legais.