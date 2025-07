Homem é preso por tráfico de drogas em quitinete no Jardim Columbia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), prendeu um homem de 28 anos por tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (8), em Campo Grande.

A prisão ocorreu no bairro Jardim Columbia, onde o suspeito foi flagrado comercializando entorpecentes em uma quitinete localizada nos fundos de um mercado, na Rua Nhamundá.

Durante a ação, os policiais encontraram dois sacos contendo maconha, um pote com maconha triturada (utilizada na produção de skunk), além de comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e um celular. Ao todo, foram apreendidos 600 gramas de maconha e 14 gramas de ecstasy.

O autor, identificado como A.C.F.O., já havia sido preso pelo Garras em 2018 por tráfico. Novamente autuado em flagrante, ele permanece à disposição da Justiça.