Homem é preso por tráfico de drogas, posse de arma de fogo e contrabando em Campo Grande

Policiais civis do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) receberam, no sábado (10), informações de que uma quantidade de droga estaria sendo descarregada no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

Ao chegarem no local, as equipes abordaram um homem de 38 anos no momento em que descarregava uma carga de cigarros estrangeiros de um carro que estava no terreno.

Foram encontradas mais duas caixas de cigarros de origem paraguaia dentro do carro, que era preparado para o transporte ilegal, tendo apenas o banco do motorista. Ao ser questionado pelos policiais, o homem confessou o contrabando e disse que as demais caixas estavam dentro do imóvel, além de drogas e uma arma de fogo.

Além dos cigarros, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, 24 munições de 9 mm, 16 munições de calibre 32 e três munições de calibre 38, com dois carregadores, além de 355 gramas de maconha embaladas e uma balança de precisão.

A droga, os cigarros, as munições e a arma foram apreendidos, além de dois aparelhos celulares e o veículo utilizado para o transporte da mercadoria.

O homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.