Início Campo Grande

polícia

Homem é preso por violência doméstica e ameaça a bebê em Campo Grande

Suspeito é investigado por ameaça, lesão corporal e violência psicológica contra a mulher

Ana Lorena Franco

Mandado cumprido pela 1ª DEAM resultou na apreensão de arma e munições no bairro Carandá Bosque - Reprodução/PCMS
Mandado cumprido pela 1ª DEAM resultou na apreensão de arma e munições no bairro Carandá Bosque - Reprodução/PCMS

Um homem de 28 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (3) em Campo Grande, após investigação por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação foi realizada pela equipe de capturas do SIG da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a 1ª DEAM, em cumprimento a mandado expedido pelo Poder Judiciário.

A decisão judicial foi deferida no domingo (1º), a partir de representação do delegado de plantão, no âmbito de boletim de ocorrência registrado no sábado (31). Além da prisão preventiva, a Justiça também autorizou mandado de busca e apreensão de arma de fogo e munições.

A investigação aponta que o suspeito é investigado por ameaça, injúria, lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e violência psicológica. As informações reunidas indicam escalada de violência e risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Consta ainda que o homem teria ameaçado o próprio filho, um bebê de seis meses, utilizando a criança como forma de intimidação, fator que reforçou a gravidade do caso e a necessidade da medida cautelar.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, o investigado foi localizado e preso. Na residência dele, no bairro Carandá Bosque, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, marca Rossi, 95 munições intactas do mesmo calibre, da marca CBC, além de outras três munições deflagradas.

Diante do material encontrado, o homem também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado à 1ª DEAM para os procedimentos de polícia judiciária e permanece à disposição da Justiça.

