Homem é preso por violência doméstica e ameaças de morte em Bataguassu

Um homem foi preso em flagrante por crimes de violência doméstica em Bataguassu após ação integrada da Delegacia de Atendimento à Mulher e do Setor de Investigações Gerais, diante da gravidade das agressões e do risco imediato à vida da vítima.

A mulher relatou à Polícia Civil que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas constantes, motivadas por ciúmes e associadas ao uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes pelo agressor, em um contexto contínuo de violência dentro da relação.

Em um dos episódios mais graves, a vítima afirmou que foi enforcada enquanto estava deitada e atingida por socos na região do tórax, situação que causou forte abalo emociona.

Segundo o registro policial, o agressor também passou a proferir ofensas verbais frequentes, pegou o telefone celular da vítima para impedir contato com outras pessoas e ateou fogo em peças íntimas da mulher em via pública, utilizando bebida alcoólica.

Mesmo após esses episódios, o homem retornou ao local de trabalho da vítima e passou a ameaçá-la de morte, afirmando que iria incendiá-la.

Diante da iminência de um desfecho grave, equipes da DAM e do SIG iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito ainda em situação de reiteração criminosa no município.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial formalizou a autuação pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha e adotou medidas legais para garantir a proteção da vítima.