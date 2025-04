Homem é preso por violência doméstica e posse irregular de armas em Caarapó

Um homem foi preso em flagrante neste sábado (26) em Caarapó, região sul do estado, suspeito de agredir sua ex-companheira e manter posse irregular de armas de fogo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após a vítima procurar a delegacia para denunciar os crimes.

Segundo o relato da mulher, as agressões mais recentes ocorreram na noite de sexta-feira (25), quando o suspeito, embriagado, a atacou fisicamente, provocando lesões no braço, ombro e rosto.

Ela contou que foi agarrada com força, jogada no chão e sofreu socos, além de ter sido ameaçada por mensagens no celular após conseguir fugir e se abrigar na casa de uma amiga.

A vítima relatou ainda que, durante os 22 anos de relacionamento, foi alvo de agressões físicas, psicológicas e ameaças constantes, sem registrar ocorrências anteriormente por medo.

Ela afirmou também ter sido forçada a manter relações sexuais contra a vontade e impedida de trabalhar e estudar, o que lhe trouxe consequências para a saúde.

Após o registro da denúncia, uma equipe da Polícia Civil iniciou diligências e localizou o suspeito. Na residência dele, foram apreendidas duas armas de fogo calibre .22, que eram mantidas sem registro legal.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, todos cometidos no contexto da violência doméstica e familiar, previstos na Lei Maria da Penha. Ele também responderá por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Caarapó.

*Com informações da PCMS