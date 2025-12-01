Homem é preso suspeito de furtos em série em Nova Andradina

A Polícia Civil prendeu no sábado (29) à tarde um homem de 37 anos suspeito de liderar uma sequência de furtos em Nova Andradina nas últimas semanas, com crimes que atingiram comércios, residências e até uma clínica médica.

Os investigadores já acompanhavam o suspeito devido à repetição dos delitos patrimoniais e identificaram a participação dele no arrombamento de uma conveniência e casa de carnes no centro da cidade, de onde desapareceram alimentos, bebidas, chinelos e dinheiro após a parede dos fundos ser rompida. A equipe vinculou o homem também a furtos recentes em outros imóveis.

No sábado, os policiais localizaram o suspeito em uma área de vegetação, após informações de que ele queimava fios de cobre retirados de locais invadidos. Ao notar a aproximação, ele tentou fugir e entrou em luta com um investigador, mas acabou contido. Estava com uma faca no momento da abordagem.

Detido, o homem foi levado à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua apurando a localização dos objetos furtados e possíveis receptadores.