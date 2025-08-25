Homem é preso transportando R$ 610 mil em mercadorias contrabandeadas em Campo Grande

Um motorista de 39 anos foi preso neste sábado (23), ao ser flagrado transportando cerca de R$ 610 mil em mercadorias contrabandeadas na BR-262, região do Porto Seco, em Campo Grande.

A abordagem ocorreu durante fiscalização no âmbito da operação Protetor, que atua no combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira. Durante a checagem da documentação, os policiais identificaram divergências nas notas fiscais e constataram que o veículo estava fora da rota declarada. Questionado, o motorista confessou ter recebido R$ 5 mil para transportar as mercadorias.

A carga incluía cigarros eletrônicos, celulares, óculos, roupas e outros produtos, escondidos em meio a sementes de girassol em um caminhão que seguia para São Paulo.

O caminhão foi apreendido e o motorista encaminhado à delegacia especializada para registro da prisão em flagrante.

*Com informações da PCMS