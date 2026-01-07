Homem investigado por golpes em MS é preso ao se passar por líder religioso na Bahia

Um homem de 42 anos, investigado por aplicar golpes financeiros em Mato Grosso do Sul, foi preso nesta terça-feira (6) em Feira de Santana, na Bahia, durante a Operação Fake Love.

Segundo as investigações, ele se passava por líder religioso para enganar mulheres e obter transferências de dinheiro por meio de falsas relações afetivas.

De acordo com a apuração policial, o suspeito criou um grupo em um aplicativo de mensagens no qual se apresentava como líder religioso. No espaço virtual, ele publicava mensagens frequentes com conteúdo emocional e espiritual, estratégia usada para ganhar a confiança das participantes e iniciar supostos vínculos amorosos. A partir dessa aproximação, as vítimas eram induzidas a fazer repasses financeiros.

Além de Mato Grosso do Sul, o homem é investigado por crimes semelhantes em Pernambuco, Sergipe, Paraná e Goiás. As apurações indicam que o mesmo padrão de atuação foi repetido em diferentes estados, sempre com foco em golpes patrimoniais contra mulheres.

Investigações em vários estados

Na Bahia, há registros de boletins de ocorrência relacionados ao suspeito em delegacias de Feira de Santana e também em Salvador. As investigações apontam que ele pode responder por crimes como estelionato, furto mediante fraude, uso de documento falso e invasão de dispositivo informático.

Com o avanço das apurações e a reunião de elementos que indicaram a autoria dos crimes, a polícia representou pela prisão do investigado junto ao Poder Judiciário.

Prisão em Feira de Santana

O homem foi localizado em um imóvel no bairro da Conceição, em Feira de Santana, onde teve cumprido um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do município, pelo crime de estelionato.

Ele foi encaminhado a uma unidade policial e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento e não está descartada a existência de outras vítimas, inclusive em Mato Grosso do Sul, que ainda não tenham formalizado denúncia.

*Com informações da PCBA