Homem investigado por perseguição à ex-companheira tem munições apreendidas em Campo Grande

A Polícia Civil apreendeu diversas munições na casa de um homem investigado por perseguição contra a ex-companheira em Campo Grande após cumprimento de mandado judicial nesta terça-feira (2).

O caso é apurado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e envolve episódios de violência doméstica que começaram depois do fim do relacionamento que durou cerca de um ano.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito passou a procurá-la de forma insistente desde a separação há dois meses. Ele aparecia de madrugada na casa dela e a chamava ao portão, ia até seu local de trabalho e enviava mensagens aos colegas. Também encaminhava transferências bancárias de valores simbólicos acompanhadas de ofensas. A mulher informou ainda que ele tinha fácil acesso a armas de fogo, o que elevou o risco da situação e motivou o pedido de busca.

A equipe da Seção de Investigações Gerais da 1ª DEAM foi ao imóvel no bairro Vila Margarida onde foi recebida pela mãe do investigado. Durante as buscas, os policiais localizaram 90 munições calibre 12 escondidas dentro da churrasqueira do apartamento e munições dos calibres 22 curto e longo 32 e 38 armazenadas em outros pontos da residência. O suspeito não estava no local e não foi encontrado.

A investigação segue na 1ª DEAM com novas medidas em andamento para garantir a segurança da vítima e esclarecer todas as circunstâncias do caso