Homem mata companheira em Sonora

Gabrielli Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi assassinada pelo companheiro dentro de casa, em Sonora, 362 km de Campo Grande. O caso é o 36º feminicídio no estado, em 2025.
O homem de 31 anos, procurou a delegacia da cidade, confessou o crime por ciúmes da companheira e indicou onde estava o corpo da vítima. Gabrielli foi encontrada na cama, em um quarto da casa do casal.
O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (17), o homem ainda avisou a mãe da vítima, após o crime. As equipes da Polícia Civil e da perícia foram até a chacára onde o crime aconteceu.
Em novembro já é o quinto caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil investiga o caso.