Homem mata companheira em Sonora

Gabrielli Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi assassinada pelo companheiro dentro de casa, em Sonora, 362 km de Campo Grande. O caso é o 36º feminicídio no estado, em 2025.

O homem de 31 anos, procurou a delegacia da cidade, confessou o crime por ciúmes da companheira e indicou onde estava o corpo da vítima. Gabrielli foi encontrada na cama, em um quarto da casa do casal.