Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem mata companheira em Sonora

O caso é o 36º feminicídio em Mato Grosso do Sul

Arthur Ayres

A Polícia Civil investiga o caso - Foto: Reprodução
A Polícia Civil investiga o caso - Foto: Reprodução

Gabrielli Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi assassinada pelo companheiro dentro de casa, em Sonora, 362 km de Campo Grande. O caso é o 36º feminicídio no estado, em 2025.

O homem de 31 anos, procurou a delegacia da cidade, confessou o crime por ciúmes da companheira e indicou onde estava o corpo da vítima. Gabrielli foi encontrada na cama, em um quarto da casa do casal.

O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (17), o homem ainda avisou a mãe da vítima, após o crime. As equipes da Polícia Civil e da perícia foram até a chacára onde o crime aconteceu.

Em novembro já é o quinto caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil investiga o caso.

