Homem morre após confronto com o Batalhão de Choque na Capital

Um homem de 29 anos morreu após um confronto com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (30), em Campo Grande. Segundo a PM, o suspeito era foragido da Justiça e possuía diversas passagens criminais.

De acordo com a corporação, os policiais receberam informações de que o homem estaria circulando em um Volkswagen Gol vermelho na região Sul da Capital. Durante diligências, o veículo foi localizado e recebeu ordem de parada, que não foi obedecida. O condutor fugiu por diversas vias públicas até cessar a marcha.

Na abordagem, conforme a versão policial, o suspeito desobedeceu às ordens e apresentou resistência. Ainda segundo a PM, no momento em que os policiais se aproximaram do veículo, o homem teria pegado uma arma de fogo que estava no interior do automóvel, representando ameaça às equipes.

Diante da situação, houve intervenção policial. O suspeito foi baleado, desarmado e retirado do veículo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia apreendeu um revólver calibre .32 e munições que estavam com o suspeito. O local foi isolado para os trabalhos periciais, acompanhados pela Polícia Civil e pelo comando do Batalhão de Choque.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (CEPOL0 como resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e homicídio decorrente de intervenção policial. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran por irregularidades administrativas.