Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem morre após confronto com o Batalhão de Choque na Capital

Suspeito foragido tentou fugir de abordagem policial e foi baleado após apontar arma contra equipes da PM, segundo a corporação

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ Choque)
(Foto: Reprodução/ Choque)

Um homem de 29 anos morreu após um confronto com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (30), em Campo Grande. Segundo a PM, o suspeito era foragido da Justiça e possuía diversas passagens criminais.

De acordo com a corporação, os policiais receberam informações de que o homem estaria circulando em um Volkswagen Gol vermelho na região Sul da Capital. Durante diligências, o veículo foi localizado e recebeu ordem de parada, que não foi obedecida. O condutor fugiu por diversas vias públicas até cessar a marcha.

Na abordagem, conforme a versão policial, o suspeito desobedeceu às ordens e apresentou resistência. Ainda segundo a PM, no momento em que os policiais se aproximaram do veículo, o homem teria pegado uma arma de fogo que estava no interior do automóvel, representando ameaça às equipes.

Diante da situação, houve intervenção policial. O suspeito foi baleado, desarmado e retirado do veículo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia apreendeu um revólver calibre .32 e munições que estavam com o suspeito. O local foi isolado para os trabalhos periciais, acompanhados pela Polícia Civil e pelo comando do Batalhão de Choque.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (CEPOL0 como resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e homicídio decorrente de intervenção policial. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran por irregularidades administrativas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos