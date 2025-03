Homem morre após perde controle do carro e capota na BR-262

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem, de 63 anos, na tarde de quinta-feira (20), na BR-262, na saída de Campo Grande para Três Lagoas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do carro que dirigia, invadiu a pista contrária, bateu na guia, capotou e parou cerca de 10 metros fora da rodovia.

O caso gerou atenção devido à combinação de fatores, como a possível ingestão de álcool e o não uso do cinto de segurança, que contribuíram para a tragédia. O corpo do homem foi encontrado dentro do carro, já sem vida.