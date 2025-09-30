Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CAPITAL

Homem morre após cair de pontilhão na Afonso Pena em Campo Grande

Caso foi registrado na manhã desta terça-feira (30) e mobilizou equipes do Samu, Polícia Militar e Polícia Civil

Fernando de Carvalho e Karina Anunciato

Corpo ainda está no local - Foto: Karina Anunciato/Portal RCN67
Corpo ainda está no local - Foto: Karina Anunciato/Portal RCN67

Um homem morreu ao cair de um pontilhão em Campo Grande na manhã desta terça-feira (30). O caso aconteceu por volta das 6h50, na avenida Afonso Pena, próximo ao cruzamento com a avenida Ceará.

Perícia ainda está realizando os trabalhos técnicos – Foto: Karina Anunciato/Portal RCN67

Equipes do Samu foram as primeiras a chegar e constataram o óbito. A Polícia Militar também foi acionada pelo Copom, via 190, e a Polícia Civil enviou a perícia, que ainda está no local realizando os trabalhos técnicos.

O corpo segue no ponto da ocorrência, aguardando liberação para ser removido pela funerária.

Segundo relatos de pessoas presentes, a vítima, de 38 anos, usava uma pulseira hospitalar. Contudo, até o momento, não há confirmação oficial de que ele estivesse internado recentemente.

A situação chegou a causar lentidão no tráfego logo após a ocorrência, mas o trânsito já foi normalizado.

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que Mato Grosso do Sul já registra 233 mortes por suicídio em 2025.

