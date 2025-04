Homem morre atropelado por carro na BR-163 em Campo Grande

Um homem morreu após ser atropelado por um carro na madrugada desta sexta-feira (11), na BR-163, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã, no macroanel da cidade, localizado no km 488 da rodovia, entre o Shopping Bosque dos Ipês e a Uniderp Agrárias.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima caminhava sobre a pista de rolamento quando foi atingida por um Ford Fusion que seguia no sentido Bandeirantes – Campo Grande, na saída para Três Lagoas. A identidade do pedestre não foi confirmada.

Socorristas da CCR MSVia chegaram ao local às 4h40, mas a vítima já estava sem vida, com fraturas na região cervical. O motorista do veículo permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

A pista ficou parcialmente interditada por cerca de quatro horas, sendo totalmente liberada por volta das 8h30. As causas do acidente estão sendo apuradas pela PRF.

*Com informações da PRF