Homem preso em flagrante durante "disk-entrega" em Bataguassu

A Delegacia de Polícia de Bataguassu prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas por meio de técnica de infiltração.

O homem atuava no sistema de “disk entrega” de drogas no município e, por volta das 18h, em frente da casa do suspeito, os policiais simularam interesse na compra de duas porções de cocaína, enquanto tudo era documentado por câmeras.

Assim que o homem confirmou a venda da droga, as equipes policiais cercaram a casa. No local, os policiais encontraram as duas porções de cocaína negociadas, celulares usados na venda de drogas, balança de precisão, uma faca com resquícios de cocaína, dinheiro e uma substância semelhante à maconha.

O suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido pelos policiais com o uso de algemas. A esposa do homem estava na casa e foi informada sobre os procedimentos.

A droga foi apreendida e o homem foi encaminhado à delegacia.