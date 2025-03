Homem é preso em Iguatemi por violência doméstica e posse de arma

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (27), em Iguatemi, pelos crimes de ameaça, vias de fato no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil do município.

A vítima compareceu à unidade policial e relatou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro durante a madrugada. Segundo o depoimento, o homem utilizou uma arma de fogo para intimidá-la e tentou enforcá-la dentro do quarto do casal. Após o episódio de violência, a mulher conseguiu escapar e se abrigar na casa de uma amiga.

Diante da denúncia, uma equipe policial se deslocou até a residência do casal. No local, o suspeito foi encontrado dentro da casa, portando duas armas de fogo do tipo revólver, ambas carregadas com oito munições intactas.

A prisão foi efetuada no local e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde responderá pelos crimes de ameaça, vias de fato e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser feitas pelo telefone: (67) 3471-1372.