Homem procurado pela Justiça é preso em Coxim após tentar fugir da Polícia Militar

Um homem de 56 anos, foragido do sistema prisional de Campo Grande, foi preso na noite desta quinta-feira (11) em Coxim. A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua Boas Novas, quando a equipe da Força Tática identificou o suspeito e confirmou um mandado de prisão em aberto.

Segundo informações da polícia, o homem jogou uma sacola plástica no chão e correu para dentro de uma residência ao perceber a aproximação da viatura. Dentro do imóvel estavam os filhos do suspeito e outras pessoas que, conforme relataram, haviam se mudado recentemente da Capital para Coxim.

Ainda de acordo com o registro, o suspeito tentou se identificar com outro nome, mas a consulta ao sistema e a análise de fotografias confirmaram sua identidade. Ele possui diversas passagens por roubo.

O filho do homem relatou ter tentado fugir por medo de que o pai fosse preso novamente e confirmou que a sacola dispensada pelo suspeito foi encontrada pelos militares.

Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para os procedimentos cabíveis.

