Homem que matou jovem com tiro no pescoço na Orla Ferroviária é preso em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos apontado como autor do assassinato de Wilver Sander de Souza, morto em 5 de abril deste ano com um tiro no pescoço na Orla Ferroviária.

Ao analisar as câmeras de segurança da região após o crime, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou que o autor deixou o local e se encontrou com uma mulher e uma criança, que embarcaram com ele em um veículo de transporte por aplicativo.

Os policiais, por meio das investigações, chegaram ao suspeito, que veio de Amambai e traficava na área central de Campo Grande, com a intenção de comandar o comércio de drogas na região.

A vítima não aceitava as condições impostas, visto que também traficava no local, o que motivou o assassinato.

O suspeito tem várias passagens por crimes praticados no estado de São Paulo e havia adquirido duas armas de fogo para cometer roubos a residências e a pessoas que saem de agências bancárias após sacarem dinheiro — prática conhecida como “saidinha de banco”.

Ao cumprir um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão no imóvel do suspeito, os policiais encontraram e apreenderam maconha, pasta base e cocaína, embaladas em porções, além de uma balança de precisão.

Além das drogas, dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 9 mm, um carregador para submetralhadora e munições diversas foram apreendidos. As equipes também encontraram máscaras e luvas, utilizadas na prática de roubos.

Ao ser interrogado, o homem confessou o assassinato, afirmando que Wilver estava “atrapalhando os negócios”. Também disse que possuía armas para defesa, já que era membro de uma facção criminosa.

A respeito da mulher e da criança que o acompanharam no dia do homicídio, ele afirmou que havia chamado uma amiga para acompanhá-lo com a finalidade de não levantar suspeitas das forças policiais.

O suspeito, que possuía mandado de prisão temporária contra si, também foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.