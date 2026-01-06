Homem se passa por delegado para ameaçar vizinha e cachorro em Campo Grande

Um homem que se passou por delegado de polícia para ameaçar uma moradora de Campo Grande foi identificado nesta segunda-feira (5), após a vítima registrar ocorrência na Segunda Delegacia de Polícia. O caso ocorreu no bairro Otávio Pecora e envolve ameaças contra o cachorro da vizinha.

De acordo com o relato, o episódio teve início em dezembro, quando o animal teria escapado da residência e feito necessidades em frente à casa de um vizinho. Dias depois, o homem foi até o imóvel da moradora, visivelmente exaltado, apresentou-se falsamente como delegado e afirmou que “meteria bala” no cachorro caso a situação se repetisse.

A vítima descreveu o autor como branco, calvo, com barba e aparentando cerca de 50 anos. Embora tenha registrado a ocorrência, ela informou que, neste momento, não pretende representar criminalmente, optando apenas por formalizar o caso.

Após diligências, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul identificou o autor das ameaças como um homem de 56 anos, que exerce cargo comissionado com vínculo no Poder Executivo Federal.

Segundo a apuração, ele não possui qualquer vínculo com a Polícia Civil nem com a função de delegado.

Pela legislação, a vítima tem prazo de seis meses para decidir se oferece representação criminal pelo crime de ameaça. O caso segue registrado para eventuais desdobramentos, conforme a manifestação da vítima.

*Com informações da PCMS