Homem tenta se passar pelo irmão e acaba preso em Campo Grande

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil após tentar se passar pelo próprio irmão para evitar o cumprimento de um mandado de prisão por tráfico de drogas, durante abordagem realizada no Bairro Jardim Centro-Oeste, região sul de Campo Grande.

A tentativa de fraude foi descoberta por investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), que cumpriram a ordem de captura pendente há mais de dois anos.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu na terça-feira (13), durante diligências do Setor de Investigação da DERF, que atua na localização e captura de indivíduos com mandados de prisão em aberto por crimes considerados graves, com o objetivo de reduzir o risco de novos delitos e garantir a ordem social.

Durante a abordagem, o suspeito apresentou o CPF do irmão, ao tentar enganar os policiais. No entanto, após checagens no sistema e verificação de fotografias, os investigadores constataram que ele mentia sobre a própria identidade para evitar a prisão.

Conforme a investigação, o homem possuía uma ordem de captura em aberto há mais de dois anos pelo crime de tráfico de drogas. Ele também já acumula outras anotações criminais pelo mesmo tipo de infração.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi autuado também pelo crime de falsa identidade e permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil