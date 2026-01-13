Homem tenta usar bebê de 11 meses como escudo e acaba preso por tráfico em Campo Grande

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (13), após a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) encontrar uma grande porção de maconha na residência dele durante o cumprimento de mandados judiciais.

No momento da abordagem, segundo a corporação, o suspeito tentou dificultar a ação ao pegar a própria filha, de 11 meses, e colocá-la à frente do corpo. A situação foi controlada no local e, de acordo com a Polícia Civil, a criança não se feriu.

A operação foi realizada nas primeiras horas do dia e incluiu três endereços na Capital. As diligências foram conduzidas por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da equipe de capturas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Conforme informado, os mandados fazem parte de um procedimento investigativo ligado a fatos apurados no contexto de violência doméstica e familiar. Durante as buscas, o material foi localizado na residência do investigado, o que levou à prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado para a unidade policial, onde foram feitos os registros e os procedimentos de praxe. Ele permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS