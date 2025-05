Homens são presos em Três Lagoas por descumprirem medidas protetivas

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, cumpriu dois mandados de prisão preventiva nesta semana contra suspeitos de descumprirem medidas protetivas de urgência em casos distintos de violência doméstica. As prisões ocorreram para garantir a integridade física e emocional das vítimas, de 17 e 51 anos.

Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário local após representação feita pela Polícia Civil. Segundo a investigação, os suspeitos, um jovem de 22 anos e um homem de 40 anos, violaram decisões judiciais. Essas decisões os proibiam de se aproximar ou manter qualquer contato com as vítimas.

De acordo com as autoridades, os dois homens foram notificados das medidas impostas, mas ignoraram as ordens judiciais, representando uma ameaça contínua às mulheres envolvidas. O Ministério Público deu parecer favorável às prisões, que foram autorizadas pela Justiça.

Os investigados foram detidos e encaminhados à unidade policial. Eles permanecerão à disposição do Judiciário. A ação reforça o compromisso das forças de segurança de Três Lagoas com o combate à violência de gênero. Também assegura o cumprimento rigoroso de medidas legais em proteção às vítimas.

Orientações e Ações em Casos de Ameaça

A DAM orienta que, em casos de descumprimento de medidas protetivas ou ameaças, as vítimas devem procurar imediatamente a delegacia. Caso necessário, podem acionar a Polícia Militar pelo número 190.