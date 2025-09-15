Veículos de Comunicação
Hospital de Bonito é habilitado a realizar vasectomia pelo SUS

Publicação no Diário Oficial autoriza unidade a atuar como referência municipal no procedimento de contracepção cirúrgica permanente

Fernando de Carvalho

Fachada do Hospital Darci João Bigaton - Foto: Reprodução/Redes Sociais
O Hospital Darci João Bigaton, em Bonito, a 260 quilômetros de Campo Grande, foi habilitado como referência municipal para realizar cirurgias de vasectomia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A autorização foi publicada nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial do Estado.

Referência em contracepção cirúrgica permanente

Com a medida, a unidade passa a oferecer de forma gratuita o procedimento de contracepção cirúrgica permanente para homens, ampliando o acesso ao planejamento familiar na região.

A habilitação foi homologada após a 388ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite, realizada em agosto.

Procedimento gratuito e seguro

A vasectomia é uma cirurgia simples realizada sob anestesia local. O procedimento interrompe os ductos deferentes, impedindo a chegada dos espermatozoides ao sêmen, sem alterar a produção hormonal ou a capacidade de ereção.

O pós-operatório é rápido e a esterilidade só é confirmada após exame laboratorial que ateste a ausência de espermatozoides, geralmente em 60 a 90 dias.

