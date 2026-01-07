Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ALIVIANDO PARA A SANTA CASA

Hospital do Pênfigo inicia 1,2 mil cirurgias ortopédicas pelo SUS

Hospital do Pênfigo começou 1.200 cirurgias ortopédicas pelo SUS, em parceria com a SES, para reduzir a fila.

Adriano Hany

Centro cirúrgico em hospital de Campo Grande com equipe de ortopedia preparada para procedimento do SUS.
Hospital Adventista do Pênfigo ampliou cirurgias ortopédicas pelo SUS para ajudar a reduzir a demanda reprimida em MS.

O Hospital Adventista do Pênfigo (HAP), em Campo Grande, começou a executar 1.200 cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade voltadas a pacientes do SUS. Os procedimentos tiveram início em dezembro de 2025 e devem ocorrer ao longo dos próximos dois meses. Isso ocorre dentro de uma parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A medida busca ampliar a capacidade da rede pública e atacar uma demanda antiga: a fila de quem espera por cirurgia ortopédica no Estado. Só no domingo (4), por exemplo, 28 cirurgias foram realizadas, sinalizando o ritmo intensificado previsto no projeto.

A proposta envolve a criação de um novo caminho para atendimentos em ortopedia e traumatologia. Há expectativa de reduzir o tempo de espera e aumentar a chance de resolução rápida em casos que dependem de intervenção cirúrgica, como acidentes e fraturas.

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, fez uma visita técnica ao hospital. Ela foi acompanhar o início do programa e verificar as condições do centro cirúrgico e da assistência prestada.

“Estamos estruturando o Hospital Adventista do Pênfigo como um apoio permanente à rede, ampliando a capacidade de atendimento para Campo Grande e também para outros municípios do Estado”, afirmou Maymone.

O desenho do projeto mantém a Santa Casa como referência. Porém, incorpora o HAP como alternativa para absorver parte da demanda, especialmente em casos de média e alta complexidade.

Para o coordenador da Ortopedia do hospital, Rodrigo Laraya, a iniciativa cria uma resposta mais ágil para quem precisa operar.

“Estamos criando uma alternativa segura e eficiente para que quem sofre um acidente possa ser operado rapidamente e retomar sua vida com dignidade”, disse.

