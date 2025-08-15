Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Hospital Regional de Dourados será inaugurado em setembro e terá ativação por etapas

Serviços de alta complexidade devem entrar em operação somente a partir de janeiro de 2026

Fernando de Carvalho

Hospital Regional de Dourados vai atender 34 municípios - Foto: Chico Ribeiro/Governo de MS
Hospital Regional de Dourados vai atender 34 municípios - Foto: Chico Ribeiro/Governo de MS

A inauguração do novo Hospital Regional de Dourados está prevista para a última semana de setembro, mas o funcionamento pleno da unidade só deve ocorrer a partir de janeiro de 2026.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, durante coletiva à imprensa.

Segundo ele, a estratégia é garantir segurança à equipe e aos pacientes antes de ativar todos os serviços de alta complexidade. “Você não coloca um hospital de alta complexidade para funcionar de um dia para o outro. Até criar uma rotina que dê segurança à equipe e ao paciente, é preciso um tempo de maturidade. Vamos inaugurar este ano, mas ele só estará a pleno valor a partir de janeiro de 2026”, explicou.

Localizado às margens da BR-463, o complexo de 50 mil metros quadrados vai atender Dourados e outros 34 municípios da região, totalizando uma população superior a 800 mil pessoas.

O hospital será ativado em etapas: inicialmente funcionarão os serviços de exames, como laboratório, raio-x e ultrassonografia, além de consultas e cirurgias de baixa e média complexidade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos