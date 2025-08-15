Hospital Regional de Dourados será inaugurado em setembro e terá ativação por etapas

A inauguração do novo Hospital Regional de Dourados está prevista para a última semana de setembro, mas o funcionamento pleno da unidade só deve ocorrer a partir de janeiro de 2026.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, durante coletiva à imprensa.

Segundo ele, a estratégia é garantir segurança à equipe e aos pacientes antes de ativar todos os serviços de alta complexidade. “Você não coloca um hospital de alta complexidade para funcionar de um dia para o outro. Até criar uma rotina que dê segurança à equipe e ao paciente, é preciso um tempo de maturidade. Vamos inaugurar este ano, mas ele só estará a pleno valor a partir de janeiro de 2026”, explicou.

Localizado às margens da BR-463, o complexo de 50 mil metros quadrados vai atender Dourados e outros 34 municípios da região, totalizando uma população superior a 800 mil pessoas.

O hospital será ativado em etapas: inicialmente funcionarão os serviços de exames, como laboratório, raio-x e ultrassonografia, além de consultas e cirurgias de baixa e média complexidade.