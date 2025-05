Hospital São Julião amplia leitos e começa a receber novos pacientes em Campo Grande

O Hospital São Julião, em Campo Grande, começou a receber nesta semana os primeiros pacientes nos 12 novos leitos clínicos abertos com recursos do Governo de Mato Grosso do Sul.

A ampliação ocorre em um momento de aumento nas internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), e reforça a retaguarda da rede pública de saúde.

Com a abertura, o São Julião passa a contar com 32 leitos clínicos contratualizados, somando-se aos 20 já existentes anteriormente. A unidade filantrópica acolheu, desde terça-feira (20), nove pacientes com quadros como pneumonia, infecção urinária e outras condições que exigem medicação e cuidados contínuos, mas que não demandam isolamento.

Reforço para aliviar a rede hospitalar

Os novos leitos são destinados a pacientes que precisam de acompanhamento clínico, como o uso de antibióticos, mas que não apresentam doenças infectocontagiosas. Segundo a gestão do hospital, a ampliação é estratégica para desafogar outras unidades da capital que lidam com maior pressão assistencial.

De acordo com a superintendente de gestão do São Julião, Jéssyka Mendes, a estruturação foi possível por meio da reorganização dos espaços internos e da otimização da ocupação.

“São leitos de clínica médica para perfis que exigem cuidados assistenciais, mas não isolamento. Como o São Julião é um hospital de retaguarda com leitos compartilhados, essa ampliação ajuda a apoiar a rede, sem sobrecarregar outras unidades”, explicou.

Ampliação fortalece o atendimento pelo SUS

Atualmente, o hospital dedica 99% de seu atendimento ao SUS, e a ampliação representa também um fôlego financeiro para a instituição. “Além de atender mais pacientes com qualidade, essa ampliação contribui para o equilíbrio financeiro do hospital”, destacou Mendes.

A ativação dos novos leitos soma-se a outras ações recentes da rede pública estadual, como o reforço de UTIs pediátricas no Hospital Regional de Três Lagoas e a intensificação de cirurgias ortopédicas.

*Com informações do Governo de MS