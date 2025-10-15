Hospital São Julião reforça importância da solidariedade para manter atendimentos pelo SUS

Mais do que um evento beneficente, o Bazar do Hospital São Julião, com início nesta quinta-feira (16), representa uma engrenagem fundamental para sustentar um dos serviços de saúde mais importantes de Mato Grosso do Sul.

É o que explicou a superintendente de gestão do hospital, Jessyka Mendes, em entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande.

Jessyka Mendes nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O São Julião é uma instituição filantrópica que destina 99% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência em reabilitação, oftalmologia, cirurgias e internações clínicas.

Segundo Jessyka, cada iniciativa solidária, como o bazar, se traduz diretamente em mais capacidade de atendimento e mais qualidade nos serviços prestados.

“Todo recurso captado dentro desse evento é revertido em assistência à saúde da população de Campo Grande e de todo o estado. O impacto é de 100% na manutenção das atividades do hospital”, destacou.

Sustentabilidade e atendimento humanizado

Jessyka lembrou que o São Julião atua diariamente para equilibrar os custos de operação sem perder o foco na humanização. Além das receitas provenientes de convênios e doações, o hospital conta com ações voluntárias, campanhas e eventos solidários para manter o funcionamento pleno.

“Nós atendemos pacientes, acompanhantes e colaboradores com o mesmo cuidado. Tudo o que é arrecadado, até mesmo os alimentos doados na entrada do bazar, é utilizado para garantir as refeições dentro da instituição”, explicou.

O modelo de gestão, segundo ela, se apoia na transparência e na solidariedade. A participação da comunidade é essencial para que o hospital continue oferecendo estrutura moderna, profissionais qualificados e acolhimento integral a quem depende do SUS.

Envolvimento da população

Durante a entrevista, Jessyka reforçou que eventos como o bazar cumprem um papel duplo: além de arrecadar recursos, aproximam a população do trabalho realizado pela instituição.

“Queremos que as pessoas conheçam mais o São Julião. A estrutura, as especialidades e, principalmente, a missão de cuidar com empatia. Cada gesto de apoio faz diferença”, afirmou.

Ela destacou ainda que o espaço montado no Centro de Convenções Albano Franco foi pensado para acolher toda a família, com praça de alimentação, área kids e estacionamento gratuito.

“A ideia é oferecer um ambiente agradável, de confraternização, onde as pessoas possam contribuir e também se divertir”, disse.

Compromisso coletivo com a saúde

Para Jessyka, o maior aprendizado de iniciativas como essa é que a saúde pública depende de um compromisso coletivo. “Quando a comunidade participa, doa, compra ou ajuda de qualquer forma, está garantindo que mais pacientes recebam tratamento digno e de qualidade”, completou.

Confira a entrevista na íntegra: