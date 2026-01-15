Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENTREVISTA

Hotel histórico volta à cena em Campo Grande

Fechado há mais de 20 anos, antigo Hotel Campo Grande se prepara para reabrir em fevereiro após ampla restauração

Karina Anunciato

Reabertura faz parte de um projeto maior de revitalização do Centro da Capital Foto: Divulgação
Após mais de duas décadas de portas fechadas, um dos prédios mais emblemáticos de Campo Grande está prestes a ganhar nova vida. O antigo Hotel Campo Grande, referência da arquitetura e da memória afetiva da Capital, entra na fase final de obras e deve reabrir ao público a partir de fevereiro.

Wagner Borges Foto: Fernando de Carvalho

O imóvel passou por 27 meses de reforma e foi totalmente modernizado para atender às exigências atuais, sem perder as características originais que o tornaram um símbolo da cidade. Ao todo, são mais de 930 janelas, além de elementos históricos preservados, como estruturas de madeira e o tradicional relógio do saguão.

Proprietário do hotel, o empresário Wagner Borges afirma que o projeto vai além da reativação de um empreendimento.

“Não comprei apenas um prédio, comprei uma história. É um monumento de Campo Grande”, diz. Segundo ele, toda a parte elétrica, hidráulica e os elevadores foram substituídos, e um novo estacionamento foi incorporado à estrutura.

Reabertura do Hotel Campo Grande

A reabertura ocorre em parceria com a bandeira Slaviero, com 135 quartos distribuídos em diferentes categorias, voltados a um público que busca conforto, tradição e localização central. A proposta, segundo o empresário, não é competir com outros hotéis da cidade, mas oferecer um padrão elevado, alinhado ao perfil de visitantes corporativos e ligados ao agronegócio.

Além da hospedagem, o espaço terá restaurante aberto ao público, auditório com capacidade para até 300 pessoas e salas de eventos. A tradicional feijoada de sábado, marca registrada do antigo hotel, também será mantida.

Impacto e Revitalização

Borges afirma que a reabertura faz parte de um projeto maior de revitalização do centro de Campo Grande, região que perdeu valor imobiliário ao longo dos anos. “O centro precisa voltar a pulsar. Investir aqui é investir na história da cidade”, afirma.

Localizado na rua 13 de Maio, o antigo Hotel Campo Grande é lembrado por diferentes gerações, seja pela hospedagem, pelos eventos sociais ou pela boate que funcionou no local após o fechamento. Agora, a expectativa é que o prédio volte a ser ponto de encontro e referência urbana na Capital sul-mato-grossense.

Acompanhe a entrevista completa:

