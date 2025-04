HU da Capital realiza ação de promoção à saúde

A população de Campo Grande terá serviços como aferição da pressão arterial, níveis glicêmicos e poderá calcular o Índice de Massa Corporal (IMC), além de receber orientações específicas voltadas aos tabagistas, durante ação realizada pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh).

Segundo o hospital, a atividade também terá participação de equipes vinculadas a pesquisas nas áreas de cardiologia, neurologia, endocrinologia e pneumologia, promovendo orientações e práticas de cuidado com a saúde.

Serão dois dias de atividades. Segunda-feira (14) e quinta-feira (17), das 8h às 11h. A iniciativa integra as comemorações de aniversário do Hospital, que este mês completou 50 anos, é voltada aos funcionários e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e será realizada no espaço do antigo Pronto Atendimento Médico (PAM), onde hoje é realizado o brechó.