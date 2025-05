HU-UFGD realiza ações de incentivo à doação de leite humano

Na terça-feira (20), o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) encerra as ações da Semana de Incentivo à Doação de Leite Humano, com a inauguração da reforma do Banco de Leite Humano e Encontro de Doadoras.

Segundo o HU-UFGD, o encerramento das atividades – que tiveram início no dia 13 de maio, em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado nesta segunda-feira (19) – terá abertura com apresentação das autoridades do hospital e da Rede Básica de Atenção à Saúde de Dourados; além da apresentação sobre o Banco de Leite Humano; apresentação cultural com as Seresteiras do HU-UFGD, roda de conversa com a nutricionista Sheila de Lima Alexandre e a psicóloga Leidimara Zanfolin; entrega dos certificados e apresentação de vídeo; agradecimentos e homenagens.

Doação

“Doação de Leite Humano: um gesto humanitário que alimenta esperança” é o slogan de 2025 para o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, organizado pela Rede Global de Bancos de Leite Humano e celebrado nesta segunda-feira (19).

O HU-UFGD conta com um Banco de Leite, que realiza o acolhimento das mães de bebês internados ou mães lactantes que estão internadas, além de atender lactantes externas que são doadoras de leite. No ano passado (2024), foram realizadas 1.472 visitas domiciliares e coletados 1.501 litros de leite materno de 1.564 doadoras.

“A doação de leite humano é de extrema importância, especialmente no contexto da assistência aos recém-nascidos internados em nossas unidades neonatais. O leite humano é o alimento mais completo e seguro para o bebê, principalmente em casos de prematuros ou recém-nascidos com baixo peso, ele reduz drasticamente o risco de infecções graves. Quando a mãe não pode amamentar (por motivos de saúde, medicação, ou produção insuficiente), o leite doado é a melhor alternativa. O leite humano contém anticorpos e fatores imunológicos que protegem contra doenças respiratórias, gastrointestinais, entre outras. Além disso, bebês que recebem leite materno costumam ter um desenvolvimento mais rápido e menos complicações, o que contribui para alta hospitalar mais precoce e consequentemente menos custos hospitalares”, afirma a nutricionista e chefe da Unidade de Nutrição Clínica do HU-UFGD, Érika Leite Ferraz Liborio.

Baixos estoques

No entanto, apesar das doações, o Banco de Leite Humano do HU-UFGD, assim como a maioria dos bancos de leite no Brasil, está constantemente com estoques baixos.

Atualmente há no HU-UFGD 26 bebês necessitando de leite materno, internados na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e UTI Neonatal. Juntos, esses bebês consomem aproximadamente 2 litros de leite humano por dia. Com base nessa demanda, o estoque é suficiente para somente mais 15 dias.

As mães que quiserem doar podem ligar no telefone 3410-3002 ou enviar mensagem pelo whatsapp (67) 99102-4146 que uma equipe do HU-UFGD agenda a retirada. Também é possível comparecer no Banco de Leite e fazer a extração diretamente no local, procedimento que dura, em média, 15 minutos.

Tanto no Banco de Leite do HU-UFGD quanto na própria residência da doadora uma equipe especializada e seguindo todas as regras de segurança oferece orientações sobre higiene, procedimentos para extração do leite e armazenamento do material recolhido.

*Com informações HU-UFGD