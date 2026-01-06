Iagro alerta para quase 1 milhão de hectares de soja sem cadastro em MS

Faltando apenas quatro dias para o encerramento do prazo obrigatório de cadastro do plantio da safra 2025/2026 de soja, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) acendeu um sinal de alerta em Mato Grosso do Sul. Até o momento, mais de 4 mil fichas seguem pendentes, o que representa quase 1 milhão de hectares sem registro, em um Estado que projeta cerca de 4,5 milhões de hectares cultivados nesta safra.

O volume de áreas ainda não cadastradas é considerado elevado pela defesa agropecuária, sobretudo pela proximidade do prazo final, que se encerra em 10 de janeiro. Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Iagro destaca que, historicamente, o Estado registra uma média de 3,5 milhões de hectares cadastrados por safra, patamar ainda distante do cenário atual.

Mato Grosso do Sul reúne aproximadamente 17 mil propriedades produtoras de soja, com maior concentração de áreas cultivadas em municípios como Maracaju, Ponta Porã, Sidrolândia, Dourados e Rio Brilhante. Mesmo nessas regiões, o ritmo de cadastramento segue abaixo do esperado às vésperas do encerramento do prazo.

Segundo o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, atualmente o Estado soma cerca de 2,7 milhões de hectares cadastrados, número bem inferior à projeção baseada em dados da Aprosoja, que estima 4,5 milhões de hectares para o ciclo 2025/2026. Ele reforça que não haverá prorrogação do prazo e que produtores que não regularizarem a situação podem ser notificados.