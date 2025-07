IBGE erra e inclui MS por engano em mapa da Amazônia Legal

Um erro em mapa oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trocou as siglas de Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS), além de omitir a identificação do estado do Acre.

O equívoco constava em um documento divulgado neste ano sobre a Amazônia Legal, mas foi retirado do ar nesta terça-feira (22) após a repercussão negativa.

Na imagem, publicada no site do IBGE, o estado de Mato Grosso do Sul aparece incorretamente incluído na Amazônia Legal — região que, oficialmente, não abrange o território sul-mato-grossense.

A falha reacende uma confusão histórica desde a divisão do antigo Mato Grosso, que em 1977 deu origem a dois estados distintos, e cuja diferenciação segue sendo motivo de equívocos até mesmo em documentos institucionais.

Outro deslize foi a ausência da sigla “AC” no mapa. Embora a capital, Rio Branco, esteja localizada corretamente, o nome do estado do Acre não foi identificado no material gráfico.

A Amazônia Legal é uma área que cobre cerca de 5 milhões de km², o que corresponde a 59% do território brasileiro. O conceito foi criado em 1953 com o objetivo de orientar políticas públicas e estratégias de desenvolvimento regional, indo além do critério ambiental.

Segundo o IBGE a região engloba nove estados: Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia, Maranhão (parte oeste) e Mato Grosso.

O mapa com erro constava na edição 2024 da malha digital municipal da Amazônia Legal, elaborada pelo próprio instituto. A falha foi inicialmente noticiada pela Folha de S. Paulo.