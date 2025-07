Identificado segundo suspeito morto em confronto com policiais na fronteira em Mundo Novo

Foi identificado neste domingo (6) o segundo homem morto em confronto com policiais civis e militares em Mundo Novo, na região de fronteira com o Paraguai. Trata-se de Jorge Daniel Osório, paraguaio de 25 anos, com antecedentes criminais em ambos os países.

Ele é apontado como participante de um recente confronto armado ocorrido em Ponta Porã, também na faixa de fronteira sul-mato-grossense.

A ação policial começou na manhã de sexta-feira (4), quando quatro homens armados teriam cometido um assalto e roubado um veículo nas proximidades da linha internacional.

As buscas envolveram equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e o Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé por uma plantação de milho. Um cerco foi montado e durou mais de duas horas, segundo a polícia.

Durante as buscas, dois dos quatro suspeitos foram encontrados em pontos distintos da plantação. Conforme relato das equipes, os homens reagiram à abordagem com disparos de arma de fogo.

Os policiais revidaram, e ambos foram baleados. Eles foram socorridos até o hospital de Mundo Novo, mas não resistiram.

Um dos mortos já havia sido identificado na sexta-feira como Marcos Lima Fernandes, de 39 anos. Foragido da Justiça, ele tinha dois mandados de prisão em aberto e era investigado por diversos assaltos na região.

Em 2023, chegou a ser preso em Mundo Novo com três armas de fogo, entre elas uma submetralhadora artesanal, conhecida como matraca.

Com os dois suspeitos mortos, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e diversas munições. Os outros dois integrantes do grupo conseguiram escapar e continuam sendo procurados.

Armas encontradas com os suspeitos – Foto: Divulgação/PCMS

*Com informações da PCMS